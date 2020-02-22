Review for Carnival Horizon to Caribbean - Eastern
Sail Date: July 2021
Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Ocean View
Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Aft-View Extended Balcony
Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Cove Balcony
Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Interior
Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Balcony
Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Balcony
Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Spa Balcony
Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Balcony
Review for Carnival Elation to Caribbean - Eastern
Sail Date: February 2020
Cabin Type: Junior Suite
Traveled with children