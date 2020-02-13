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Eastern Caribbean Carnival Magic Eastern Caribbean Cruise Reviews

4.0 / 5.0
Editor Rating
1387 reviews
3 Awards
Dining room server, excellent
St. Kitts on Carnival Magic's departure
Night time shot of the pool on Carnival Magic
Simon London!
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Cruiser Rating
3.7
Average
468 reviews
Ratings by category
Cabins
Dining
Entertainment
Public Rooms
Fitness Recreation
Family
Enrichment
Service
Value For Money
Featured Review
I want to love this so badly, but it was simply so meh. Sailors beware.
"We are a Midwestern family of four with two young kids (8yo & 6yo) now two days removed from our ship with everything still fresh in mind. Make no mistake – our vacation was so much fun. However, in hindsight, I..."Read More
psychuout13 avatar

psychuout13

2-5 Cruises

Age 30s

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1-10 of 468 Eastern Caribbean Carnival Magic Eastern Caribbean Cruise Reviews

Better than Ever Before

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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DigbyDumbledore
10+ Cruises • Age 40s

I’d like to start off by saying how impressed I was with this ship and the staff. Granted, they were sailing at around 50% capacity making it very spacious everywhere, but the crew were more helpful than any other main cruise lines I’ve been on. Boarding from parking to sitting at a bar with my first glass of champers took 1.5 hours (this included completing the muster drill and a quick spa ...
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Sail Date: September 2021

Cabin Type: Balcony

The service was brilliant, entertainment was good, ship was okay, but the destinations were subpar.

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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Lotusmoon138
6-10 Cruises • Age 40s

This was my 7th cruise on Carnival. Although the Carnival Magic was not a bad ship, the layout was strange compared to all the others I've been on and not to my liking; most of the hot tubs were cold, the ones on the Serenity deck were always full and this was on a cruise only 70% full. The main pool was small and seemed out of place. On a positive note, it had lots for kids to do and also had ...
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Sail Date: September 2021

Cabin Type: Aft-View Extended Balcony

Carnival Magic - The Magic Has Returned

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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josebetzy
10+ Cruises • Age 70s

My wife and I selected this cruise for the price and to return to cruising even with COVID. We completed COVID testing at a CVS. Receiving our negative test, a sigh of relief...lets go cruising. Our cabin was on Lido Deck, interior. Boarding was very quick (from start to sitting waiting to board) was about 15 minutes. There were many protocols in place but none that affected our cruise. We took ...
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Sail Date: September 2021

Cabin Type: Interior

Get serious about My Time Dining or drop it / Turn the volume down....

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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dleblanc12
10+ Cruises • Age 50s

I was part of a group of 18 family members who choose the Magic for both its departure / return dates as well as itinerary. Let's just say, the family made the cruise memorable not Carnival. Yes Carnival staff work hard to make your cruise experience enjoyable.....and the Cabin Stewart was awesome. Conversely, there are many Carnival shortcomings. Being a group of 18 we have a difficult time ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

I did not want to get off this ship.....so great!!!

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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tasco1023
10+ Cruises • Age 40s

As a group of 12 family and friends who have been talking about cruising together for years, we finally got to do it last week on the Carnival Magic. All I can say that as a veteran of 23 cruises on all lines, except Disney, this had to be the best of the best!! Simon London is the cruise director..fun, visible, friendly, crazy without being over the top, inclusive, talented..warm...he made the ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Aft-View Extended Balcony

MAGICAL cruise vacation! ( Lengthy detailed review)

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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geonurse
6-10 Cruises • Age 50s

Husband , myself and another couple ( lifelong friends) flew to FLL 2 days prior to embarkation. We stayed in a Air B and B - two bedroom apartment about 10 minutes from the downtown Las Olas Blvd. area. In the past we have always stayed at FL Beach, so I was a bit skeptical about this. No need to worry- the place was wonderful! Clean and tidy in a quiet residential area . We were a ten minute ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Oh you have got to be kidding me!!

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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cheekybugger74
2-5 Cruises • Age 40s

first of all lets get a couple of things set right.... If you are worried about how long it take to get on a ship maybe you shouldnt get on the ship cause you wont have a good time. The embarkation process was seemless, as in, we got to the port dropped off luggage and went through customs got on the ship. putting one foot in front of the other helped. We went down to Guy's Pig and Anchor which ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Aft-View Extended Balcony

First Carnival experience

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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gnv962
2-5 Cruises • Age 30s

This was a 6 night cruise which sailed from Ft. Lauderdale to half moon cay, Grand Turk and Amber Cove. This was our first carnival cruise only sailing with Norwegian previously. To start the first views of the ship from the outside compared to the others at the port was somewhat disappointing. It was absolutely the worst appearing cruise ship out of the other 4. Large amounts of rust was noted ...
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Sail Date: February 2020

The Carnival Magic was NOT that Magical!

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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chipper001
2-5 Cruises • Age 50s

First and foremost let me say that Carnival has a automatic 18% tipping system built in that you can dispute at guest services but is very hard to do. Here is the issue I have with it. I may be traditional but in my book tips are earned for starters and they belong to the employee who earned them. The next problem I have with the Carnival tip program is that a large part of it goes into a fund to ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Really good time!

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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Kib16
2-5 Cruises • Age 50s

It was my 50th Birthday cruise with my husband. The food was plentiful and very good. We did one specialty restaurant, the steakhouse, we got the surf and turf. It was good but not filling for my husband so we ended up at the buffet afterward. We ate in the dining room twice, nothing special, the dance with the servers was fun. The menu in the dining room was blah! however, it had enough variety ...
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Sail Date: February 2020

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