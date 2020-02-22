  • Cheers to 25 years: Celebrate with Us!
  • Write a Review
  • Boards
  • Log In
  • Find a Cruise
  • Deals
  • Excursions
  • More

Carnival Miami Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.8
Average
5308 reviews

Filters

1-10 of 5,308 Carnival Miami Cruise Reviews

1st cruise since re-start from an expierenced cruiser.

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

User Avatar
themmm1
10+ Cruises • Age 70s

I chose this cruise because CCl gave me a great deal.It was the 2nd cruise from fl. by CCL since the sutdown.I have been on about 50 cruises,mostly with CCL& the purpose of this review is not tradional,but rather to compare pre&post covid cruises.I can not comment on embarkation procedures be cause of airline delays(jet blue)I got on the ship at the last minute.I provided I do not I I my ...
Read More

Sail Date: July 2021

Disappointed

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

User Avatar
Flacruzr
10+ Cruises • Age 2020s

Just got back last Sunday from an 8 day trip on the Horizon (3/15). I have cruised on 35+ cruises and this was my least favorite. Embarkation was a breeze and there was no wait. We ate in the dining room 6 nights and not once was my meal satisfactory. The entree was always over cooked and dry. The main dining room service was excellent. We at Jiji's one night and it was the best meal of the ...
Read More

Sail Date: March 2020

Amazing crew

Review for Carnival Miracle to Panama Canal & Central America

User Avatar
Matnpat
2-5 Cruises • Age 70s

The cruise itself was like many others. And a good time was had by all. I’m writing because of the amazing staff,..... When we were caught up in the coronavirus scare. When it was realised we had to find somewhere else to dock because we could not get back to san francisco, the guest services dept and rest of crew rearranged transport for everybody from san pedro , worked all night to get ...
Read More

Sail Date: March 2020

Cabin Type: Interior

Pleasantly Surprised

Review for Carnival Sensation to Caribbean - Western

User Avatar
margarita50
10+ Cruises • Age 50s

My husband & I had low expectations after reading the negative reviews. We have been on 20 prior cruises between multiple cruise lines. We decided a few weeks out to go on a short winter getaway and this cruise fit perfectly in our time frame. We were both pleasantly surprised with the ship and our cruise experience. The ship had been refurbished in lot of areas a couple of months prior which ...
Read More

Sail Date: March 2020

Cabin Type: Ocean View

Carnival Miracle Still needs work out of Dry Dock

Review for Carnival Miracle to Panama Canal & Central America

User Avatar
Kiro
10+ Cruises • Age 50s

We chose a aft balcony to come through the canal, hoping to enjoy the many sea days on the balcony and de-stress, relax and enjoy the break of the daily work grind. THIS DID NOT HAPPEN! We had oil droplets spewing from the funnel each and every day and these oil drops were landing on us, destroying our clothes, and not able to sit out without enjoying a daily spray of oil. Our room Stewart was ...
Read More

Sail Date: March 2020

Cabin Type: Aft-View Extended Balcony

Panama Canal cruise after refurbishment

Review for Carnival Miracle to Panama Canal & Central America

User Avatar
klitz
6-10 Cruises • Age 70s

The March 5 repositioning was excellent from Miami to the Miracle's new home (we hope) in San Francisco. Although there was some concern about the novel coronavirus, it was the best ship in the world to sail on. The Miracle was coming off of 15 days in dry dock in Freeport with replacement of many furnishings and plenty of time for any residual virus to die (published studies say maximum of ...
Read More

Sail Date: March 2020

CASINO BLUES....Bad non smoking section and rude casino boss

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

User Avatar
LungGuide
10+ Cruises • Age 50s

I’m a player. I usually cruise for free on RCL and Norwegian; however, I paid to be on this Carnival Horizon because I like where they go, and Carnival is a fun ship. But I am so disappointed with casino. FREE DRINKS only when you are sitting at the slots or table. You can’t go to the bar and order. You must wait forever for a waiter to take and then get you drink. There is a 15 drink ...
Read More

Sail Date: February 2020

Cabin Type: Cloud 9 Spa Interior

Traveled with disabled person

Horizon Southern Caribbean

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

User Avatar
jmcathome
10+ Cruises • Age 70s

Choice this cruise as a group trip to try a new ship. Ship was fine but not too my liking. Plenty to do . Went to Ft. Lauderdale on Friday night . Drove to Miami on Sat morning and parked at Safe Cruise parking and took a shuttle to ship. Very could parking in enclosed garage. Quick shuttle to and from the port. Arrived at ship about 1030 and went directly onto the ship after filling out a ...
Read More

Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Ship Says, "Help Me."

Review for Carnival Conquest to Caribbean - Western

User Avatar
Cruised2020
2-5 Cruises • Age 60s

This boat is just plain tired. There is paint on top of paint, curtains don't fit, windows need work, carpet is bad, etc. I realize it takes on a heavy load every week but it is just screaming for some decent care. Even the uniforms were faded...maybe that would help the staff who also appeared to be at the breaking point. Whatever you do, if you get sick, make sure it is during infirmary ...
Read More

Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Relaxing

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

User Avatar
pambecause
10+ Cruises • Age 50s

When getting to port embarkation went smoothly. Cabin was in the family harbour inside was concerned that there would be noise from children but this was a comp room so just happy to be on cruise, the noise was never a problem. The area that you can get a small meal or snack was very convenient. The staff was on top of making sure it was stocked only problem was older person on scooter was running ...
Read More

Sail Date: February 2020

Cabin Type: Family Harbor Interior

Find a cruise

Other Cruise Line Cruise Reviews from Miami
Oceania Cruises Miami Cruise Reviews
Oceania Cruises Miami Cruise Reviews
Celebrity Cruises Miami Cruise Reviews
Costa Cruises Miami Cruise Reviews
Victory Cruise Lines Miami Cruise Reviews
Azamara Miami Cruise Reviews
Want to cruise smarter?
Get expert advice, insider tips and more.
By proceeding, you agree to Cruise Critic’s Privacy Policy and Terms of Use.
About Us
Cruise Destinations
First Time Cruisers
Find a Cruise
Cruise Deals
Last Minute Cruise Deals
Western Caribbean Cruise Deals
Mediterranean Cruise Deals
Share your feedback
International Sites

© 1995—2021, The Independent Traveler, Inc.

We have updated the Cruise Critic Privacy and Cookie Statement effective on October 1, 2020. Please click here for more information.