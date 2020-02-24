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Carnival Port Canaveral (Orlando) Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.8
Average
4393 reviews

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1-10 of 4,393 Carnival Port Canaveral (Orlando) Cruise Reviews

A long awaited return with a Fantastic crew

Review for Carnival Mardi Gras to Caribbean - Eastern

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jemj
10+ Cruises • Age 40s

To start, I want to let everyone know that we enjoyed this ship and all it had to offer. We have been on 20+ cruises on 4 different lines and I want you to know that this cruise was so wonderful. We have been cruising for 15+ years and a vacation is always what YOU make of it. Where to start? The ship itself is beautiful!! There is so much to see and do; We did the roller coaster and ...
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Sail Date: July 2021

Dilapidated with poor customer service

Review for Carnival Liberty to Bahamas

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Yogibearadventure
10+ Cruises • Age 40s

Ship needs refurbishment badly. Rips, tears and holes in furniture throughout. Stained, dirty upholstery. Ripped, stained, faded flooring throughout. Chipped and peeling paint throughout. Broken window in the Silver dining room. Decor is very old, odd colors, strange designs. Water shut off during lunch hours two days into the trip for floors 8&9. 9 is Lido, the buffet. Sewer problem 1st ...
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Sail Date: March 2020

Cabin Type: Ocean View

Traveled with disabled person

Enjoyed the Eastern Caribbean ports San Juan, Turks, St Thomas, Amber Cove

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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eltigre
6-10 Cruises • Age 60s

We chose this cruise for the ports and mid winter break. The disembarkation at the ports was excellent. That could not be said for the end of the cruise at Port Canaveral. Apparently there were issues with the gangplank having to be reset. After cruising on the Spirit, the Sunshine and the Paradise I would say this one fell short in both the food choice & preparation in the lido buffet, ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

The best week!!

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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KathrynMScott
2-5 Cruises • Age 30s

My boyfriend and I chose this cruise for my 30th birthday and it did not dissapoint. I hadnt been on a carnival in 16 year and they were as great as i remember. Everyone of the ship bend over backwards just to back just YOU are comfortable and having a good time. Anything you could think of.... is there. You can or ANYTHING or NOTHING at all.. 24 hours a day. We laughed till our cheeks hurt at the ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Cove Balcony

Great trip!

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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DSMusick
2-5 Cruises • Age 50s

We loved all of the locations for stops. The sushi restaurant and Italian are amazing! So good we ate at each several times. Overall, the food was pretty good on the buffet and dining room as well. Love Guys burgers, Mexican and the pizza. The ship was very clean, the Crew are amazing. Always smiling and offering a hello or help with whatever you asked for. The boat was very clean and the ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Spa Balcony

Regular Cruise, More Negative Than Positive

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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Cruise Cynic
10+ Cruises • Age 50s

We are a family of four from Montreal, Canada, who cruise extensively. We have 9 previous cruises with Carnival, 22 overall. This trip was supposed to be husband, wife, and son only, but my daughter’s school trip to Europe was cancelled at the very last minute due to “the virus that shall not be named”, so we had to scramble to book her to travel with us. We got absolutely killed on airfare, but ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Ocean View

Will not cruise on the Breeze again

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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cruisergirl_01
10+ Cruises • Age 60s

For the ports visited that we wanted to go to and living in the midwest, Orlando was not too awfully far to go. Our embarkation was the fastest and smoothest we have ever had in my 19 cruises. This is due to the workings of the Orlando port. Our cabin was an inside which is what we always get. Our dining was always at the main dining room, and it left a lot to be desired. It was the ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Interior

Very Disappointed

Review for Carnival Elation to Bahamas

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Kariane
2-5 Cruises • Age 40s

My husband and I have done many cruises and this was our third carnival cruise. The food was awful and cold breakfast and dinner regardless of eating at the tiny buffet or dining room. It seemed like there wasn't enough crew to take care of the guests on board. The ladies room on the pool deck only had two stalls and one was broken from the moment we got on board. The pool was rusted and not ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Interior

Family vacay

Review for Carnival Elation to Bahamas

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Bmcmunn
First Time Cruiser • Age 40s

We planned a 5 day trip to Disney and decided to take a cruise. Family of 5. My husband 40, myself 40, daughter 19, son 14, and youngest daughter 8. I had no preconceived thoughts. My first cruise. I would have rather just take the money spent on this cause and booked a week long vacation at Destin, FL. The room was spacious and it accommodated us just fine. We really enjoyed our private balcony. ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Grand Vista Suite

Traveled with children

Unexpectedly Nice

Review for Carnival Liberty to Bahamas

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Cartersangel
10+ Cruises • Age 50s

We choose this cruise because it was an affordable quick getaway. Have been on the same RC ships several times and we wanted to be on a ship that was new to us. Carnival had a cruise that met our needs so we booked it. We had been given a boarding time of 12:30pm because we had booked the cruise so late but when we arrived at 10:45am, we were allowed to board almost immediately. The buffet ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Interior

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