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Carnival Southern Caribbean Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.8
Average
2216 reviews

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1-10 of 2,216 Carnival Southern Caribbean Cruise Reviews

1st cruise since re-start from an expierenced cruiser.

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

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themmm1
10+ Cruises • Age 70s

I chose this cruise because CCl gave me a great deal.It was the 2nd cruise from fl. by CCL since the sutdown.I have been on about 50 cruises,mostly with CCL& the purpose of this review is not tradional,but rather to compare pre&post covid cruises.I can not comment on embarkation procedures be cause of airline delays(jet blue)I got on the ship at the last minute.I provided I do not I I my ...
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Sail Date: July 2021

My Second one and very favorite so far

Review for Carnival Magic to Caribbean - Southern

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NZealand2024
2-5 Cruises • Age 50s

I was taking some time off of work , I like to take a cruise every now and again. But with what going on. Its crazy . This is a really fun ship for family but for going solo its not such a good idea they do not have a single supplements for people who are going solo I loved Guy's Burger Bar and the people were very nice the buffet food was the same could have been more of a verity ...
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Sail Date: March 2020

Cabin Type: Spa Balcony

Disappointed

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

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Flacruzr
10+ Cruises • Age 2020s

Just got back last Sunday from an 8 day trip on the Horizon (3/15). I have cruised on 35+ cruises and this was my least favorite. Embarkation was a breeze and there was no wait. We ate in the dining room 6 nights and not once was my meal satisfactory. The entree was always over cooked and dry. The main dining room service was excellent. We at Jiji's one night and it was the best meal of the ...
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Sail Date: March 2020

CASINO BLUES....Bad non smoking section and rude casino boss

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

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LungGuide
10+ Cruises • Age 50s

I’m a player. I usually cruise for free on RCL and Norwegian; however, I paid to be on this Carnival Horizon because I like where they go, and Carnival is a fun ship. But I am so disappointed with casino. FREE DRINKS only when you are sitting at the slots or table. You can’t go to the bar and order. You must wait forever for a waiter to take and then get you drink. There is a 15 drink ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Cloud 9 Spa Interior

Traveled with disabled person

Horizon Southern Caribbean

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

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jmcathome
10+ Cruises • Age 70s

Choice this cruise as a group trip to try a new ship. Ship was fine but not too my liking. Plenty to do . Went to Ft. Lauderdale on Friday night . Drove to Miami on Sat morning and parked at Safe Cruise parking and took a shuttle to ship. Very could parking in enclosed garage. Quick shuttle to and from the port. Arrived at ship about 1030 and went directly onto the ship after filling out a ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Relaxing

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

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pambecause
10+ Cruises • Age 50s

When getting to port embarkation went smoothly. Cabin was in the family harbour inside was concerned that there would be noise from children but this was a comp room so just happy to be on cruise, the noise was never a problem. The area that you can get a small meal or snack was very convenient. The staff was on top of making sure it was stocked only problem was older person on scooter was running ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Family Harbor Interior

A great way to get away from cold weather

Review for Carnival Magic to Caribbean - Southern

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Pamie61
6-10 Cruises • Age 50s

Premier cruise w/ fun perks & great casino . They had lots of the newer games. Our casino hosts kept us entertained with daily games & prizes as well as special gifts in our room, from from cookies, wine, Fanny pack etc, Also selected based on the specific port stops. It was my 1st time on the Magic. It is older looking & could use a refurb. The service was great from our aft end bartenders ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Amazing!

Review for Carnival Magic to Caribbean - Southern

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Waddy
10+ Cruises • Age 50s

We arrived in Fort Lauderdale the day prior to our cruise. Stayed at the Four Points Sheraton Cruise/Port which was a 5 minute drive from Port Evergaldes. For a small fee you could book a shuttle to your ship. They also offered a free shuttle from the airport to the hotel. Arriving at Port Everglades was a smooth process though the port is under renovations. The shuttle dropped us and our ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Interior

Carnival Horizon Feb 2020

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

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mjarvis1485
6-10 Cruises • Age 60s

Airport Transfers - We began by utilizing an airport to cruise port (Fort Lauderdale to Miami Cruise port) for the first time and we are so very happy we did - Jiffy Jeff. The driver(s) and vehicle were great! Prompt pick-up on both the embarkation and debarkation sides. Much less expensive than Carnival and so much easier and convenient - I recommend them highly!! Cruise - We chose the ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Premium Balcony

Wonderful week in the Southern Caribbean!

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

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BABYJOSIE98
10+ Cruises • Age 50s

We had a fantastic week on the Carnival Horizon! This was my 27th cruise and have been on Carnival, Royal, Disney and NCL. I really love the layout of the new Carnival ships. So open and beautiful! We really love the Lanai area on deck 5th! Love how you can get a coffee and just sit out in some comfy couches or chairs and look out at the sea! The coffee shop makes a nice hazelnut ...
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Sail Date: January 2020

Cabin Type: Interior

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