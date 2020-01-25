Review for Carnival Horizon to Caribbean - Southern

I chose this cruise because CCl gave me a great deal.It was the 2nd cruise from fl. by CCL since the sutdown.I have been on about 50 cruises,mostly with CCL& the purpose of this review is not tradional,but rather to compare pre&post covid cruises.I can not comment on embarkation procedures be cause of airline delays(jet blue)I got on the ship at the last minute.I provided I do not I I my ...